Москва, , 07:23 — REGNUM Многие интернет-сайты могут стать недоступны в 2021 году для посещения со смартфонов под управлением Android 7 и более ранних версий. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко агентству «Прайм».

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Эксперт объяснил, что проблемы могут возникнуть с сайтами, которые используют для шифрования сертификат DST Root X3. Срок действия этого сертификата истекает в сентябре 2021 года.

Кузьменко отметил, что сертификат DST Root X3 используется на более 200 млн сайтов или одной трети всех доменов. Он добавил, что этой проблемы удастся избежать, если компаниям Let's Encrypt и IdenTrust удастся договориться о продлении сертификата.

Ещё одним способом решения этой проблемы может стать использование мобильных браузеров с собственным хранилищем корневых сертификатов. Одним из таких браузеров эксперт назвал мобильную версию Firefox. Однако это решением будет доступно только на устройствах под управлением Android 5.0 и более поздних версий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года специалисты компании «Доктор Веб» предупредили об активности вируса Android. Xiny, поражающего смартфоны под управлением Android 5.1 и более ранних версий.

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