Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Космическая компания SpaceX осуществила очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9. Об этом 21 ноября сообщается на официальном сайте компании.

Ракета-носитель была запущена с базы ВВС США, расположенной в штате Калифорния, в 09:17 по местному времени. В космос был запущен метеорологический спутник Sentinel-6.

Первая ступень ракеты благополучно опустилась на базе Ванденберг, через восемь минут после запуска.

Новый спутник планируется использовать для более точных прогнозов погоды. Он будет отслеживать перемещение ураганов и формировать модели климатических изменений.