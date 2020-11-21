Токио, , 14:25 — REGNUM В Японии ужесточат требования к безопасности беспилотных летательных аппаратов, используемых различными государственными ведомствами. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Новые правила вступят в силу в 2021 году. Более жёсткие требования будут распространяться на дроны, закупаемые для государственных ведомств. Подобные беспилотники используются для наземного и морского патрулирования, проведения поисково-спасательных операций, а также для регулярной проверки критически важных объектов инфраструктуры.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться кибербезопасности беспилотников. На соответствие новым нормам будут проверены и дроны, которые уже используются различными государственными структурами.

Издание предполагает, что более жёсткие требования к беспилотникам не позволят государственным ведомствам Японии впредь закупать дроны китайского производства. При этом в проекте новых правил не отмечаются конкретные производители, которые не смогут поставлять дроны государственным службам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Сеуле были проведены испытания пассажирского беспилотного летательного аппарата производства китайской компании Ehang.

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