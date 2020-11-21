Токио, , 13:22 — REGNUM Штат сотрудников японской компании Nikon будет сокращён на 10% из-за снижения производства фотоаппаратов. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники в отрасли.

Решение о сокращении штата объясняется финансовыми проблемами компании, вызванными снижением продаж фотокамер и объективов. Во втором квартале 2020 года Nikon продала 240 тысяч фотокамер со съёмными объективами, 70 тысяч компактных камер и 390 тысяч объективов. Эти показатели меньше продаж за аналогичный период 2019 года на 37%, 73% и 29% соответственно.

Ожидается, что к марту 2022 года Nikon сократит около 2000 сотрудников, или 10% от общего штата. Также для снижения производственных затрат руководство компании планирует перенести часть производственных мощностей из Японии в Таиланд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года эксперты Роскачества назвали модели Nikon Z6 с объективом Nikkor Z 24−70mm 1:4 S и Nikon Z7 с объективом Nikkor Z 24−70mm 1:4 S лучшими фотоаппаратами, доступными на российском рынке.

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