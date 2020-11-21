Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Комиссия, взимаемая компанией Apple за платежи в магазине приложений App Store, будет снижена с 30% до 15% для небольших разработчиков. Об этом сообщает пресс-служба Apple.

В магазине приложений App Store разработчики размещают свои программы, написанные для устройств Apple, включая смартфоны iPhone, планшеты iPad и персональных компьютеров Mac. При покупке приложений или совершении переводов внутри приложений компания Apple взимает комиссию в размере 30%.

В Apple объявили, что с 1 января 2021 года комиссия для небольших разработчиков будет снижена вдвое — до 15%. Под небольшими разработчиками понимаются компании, впервые размещающие приложение в App Store, а также разработчики, совокупный годовой доход которых в App Store составляет менее $1 млн.

«Мы считаем, что малый бизнес является основой глобальной экономики, сердцем инноваций и возможностей в сообществах по всему миру», — подчеркнули в Apple.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что 30% комиссия в магазине приложений App Store, тормозит развитие программного обеспечения.