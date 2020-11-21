Москва, , 11:48 — REGNUM Государственная комиссия приняла решение о завершении лётных испытаний третьего спутника российской гидрометеорологической группировки «Электро-Л». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Спутник «Электро-Л» №3 был запущен посредство ракеты-носителя «Протон-М» 24 декабря 2020 года. Проведённые лётные испытания показали, что бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

«По результатам рассмотрения отчёта и докладов о техническом состоянии составных частей нового российского спутника принято решение рекомендовать его для использования по целевому назначению», — отметили в Роскосмосе.

В ближайшее время в составе гидрометеорологической системы «Электро-Л» будут использоваться два аппарата: запущенный в 2015 году спутник «Электро-Л» №2 и новый спутник «Электро-Л» №3. Эти спутники будут обеспечивать Рогсидромет оперативной информацией для составления прогнозов погоды, а также изучения ионосферы и магнитного поля Земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Роскосмосе рассказали, что спутник «Электро-Л» №2 стал первым российским метеорологическим спутником, который работает на геостационарной орбите над Атлантическим океаном.

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