Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Поддержка браузера Chrome на компьютерах под управлением операционной системы Windows 7 продлена до 15 января 2022 года. Об этом сообщается в блоге Google.

Ранее в Google планировали прекратить поддержку браузера для Windows 7 в июле 2021 года. В компании объяснили, что решение о продлении поддержки было принято на фоне трудностей, с которыми столкнулись многие организации разных сфер деятельности в 2020 году.

«Для многих организаций некоторые запланированные информационно-технологические проекты могли отойти на второй план. Оценив текущую ситуацию и отзывы наших корпоративных клиентов, мы решили продлить поддержку Chrome для Windows 7 до 15 января 2022 года», — объяснили в Google.

В компании добавили, что переход на Windows 10 не завершили ещё до 21% коммерческих партнёров Google.

Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 в январе 2020 года. Прекращение поддержки означает, что компания не будет выпускать новых обновлений системы, включая исправлений в области безопасности, однако эта версия ещё может использоваться на компьютерах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Microsoft объявили, что продолжат поддерживать браузер Edge для операционной системы Windows 7 до июля 2021 года.

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