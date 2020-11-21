Варшава, , 10:25 — REGNUM Польская студия CD Projekt RED представила уточнённые системные требования готовящейся к выпуску видеоигры Cyberpunk 2077. Требования опубликованы на странице проекта в социальной сети Twitter.

Для запуска видеоигры Cyberpunk 2077 на низких настройках в разрешении 1080p потребуется процессор уровня Intel Core i5−3570K или AMD FX-8310, 8 Гб ОЗУ и графическая карта уровня GTX 780 или Radeon RX 470. Для запуска видеоигры в максимальном качестве потребуется процессор уровня Intel Core i7−4790 или AMD Ryzen 5 3600, 16 Гб ОЗУ и видеокарта RTX 2080S / RTX 3070 или Radeon RX 8800 XT.

Также в CD Projekt RED уточнили требования при запуске игры с включенной технологией трассировки лучей. При игре с максимальными настройками и активацией этой функции потребуется видеокарта RTX 3080.

Выход видеоигры Cyberpunk 2077 назначен на 10 декабря 2020 года. Ранее в CD Projekt RED заявили, что не планируют повторного переноса даты релиза.

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