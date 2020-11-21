Пекин, , 09:54 — REGNUM Запуск китайской автоматической межпланетной миссии «Чанъэ-5» на Луну запланирован на третью декаду ноября. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные Китайского национального космического управления (CNSA).

Пуск лунного зонда будет производиться с космодрома «Вэньчан» посредством ракеты-носителя «Чанчжэн-5». В настоящее время на космодроме завершают предстартовую подготовку. Уже проведен вывод ракеты на стартовую площадку и её вертикализация.

«Чанъэ-5» должна стать первой возвращаемой миссией Китая к Луне. Планируется, что возвращаемая капсула зонда доставит на Землю около 2 кг лунного грунта. Ранее реголит с Луны доставлялся на Землю только советскими автоматическими станциями серии «Луна» и американскими кораблями «Аполлон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года сотрудник Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук Хайян Чжан рассказал, что зонд «Чанъэ-5» должен будет совершить посадку на площадке возле пика Рюмкера в Океане Бурь.

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