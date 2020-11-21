Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Самыми надёжными марками автомобилей в США в 2020 году признаны Mazda, Toyota, Lexus, Buick и Honda. Об этом сообщает журнал Consumer Reports со ссылкой на результаты собственного исследования.

Рейтинг надёжности автомобилей был составлен по итогам опроса, в котором приняли участие более 330 тысяч автомобилистов из США. Автовладельцев просили указать марку используемого автомобиля, а также перечислить технические проблемы, с которыми они столкнулись за последний год. Типы проблем были разделены на несколько категорий, после чего для каждого автопроизводителя был вычислен средний рейтинг надёжности для всех моделей, представленных на рынке США.

Итоговый рейтинг самых надёжных автомобилей 2020 года в США возглавила компания Mazda с результатов 83 балла. Отмечается, что эта марка были признана самой надёжной впервые в истории Consumer Reports.

Также в пятёрку самых надёжных автомобилей вошли марки Toyota (74 балла), Lexus (71 балл), Buick (70 баллов) и Honda (63 балла). Замкнули первую десятку рейтинга марки Hyundai, Ram, Sbuaru, Porsche и Dodge.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года специалисты журнала «За рулём» составили рейтинг самых надёжных автомобилей, продающихся в России. В первую пятёрку рейтинга вошли модели Porsche 911, Lexus GX, Audi Q3, Honda CR-V и Toyota RAV4.

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