Москва, , 09:00 — REGNUM Для защиты персональных данных в сети интернет рекомендуется не оставлять номер телефона на подозрительных сайтах и скрывать личные данные в социальных сетях от незнакомых пользователей. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что через интернет злоумышленники могут получить большой объём информации о пользователях сети, которая впоследствии может быть использована для мошенничества. Куканов объяснил, что для защиты персональных данных в интернете требуется выполнять ряд рекомендаций.

В частности, основной телефонный номер не рекомендуется оставлять на подозрительных сайтах, а также использовать, например, для продажи товаров на онлайн-площадках. Для этих целей можно завести дополнительный телефонный номер или воспользоваться услугой виртуального номера, предоставляемой оператором связи.

Также для защиты личных данных рекомендуется скрывать свою фотографию в мессенджерах, таких как WhatsApp, от лиц, не добавленных в список контактов. Аналогичные настройки по ограничению информации для посторонних стоит использовать и в социальных сетях. В заключение Куканов посоветовал использовать двухфакторную аутентификацию и сложные пароли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил, что мошенники могут активизировать свою деятельность в преддверии «чёрной пятницы» — сезонных распродаж, которые в 2020 году приходятся на 27 ноября.

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