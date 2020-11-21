Париж, , 08:35 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) завершили первое полномасштабное испытание новой парашютной системы российско-европейской миссии «ЭкзоМарс». Об этом сообщает пресс-служба ЕКА.

Парашютная система миссии должна будет обеспечить мягкую посадку на Марс российской платформы «Казачок» и марсохода ЕКА «Розалинд Франклин». Предыдущая конструкция парашютной системы оказалась неудачной — два испытания, проведённые в 2019 году, не увенчались успехом.

К началу 2020 года специалисты ЕКА переработали конструкцию парашютной системы. Планировалось, что первое крупномасштабное испытание новой системы состоится в марте года, однако оно было отложено до ноября из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Для проведения испытаний парашютной системы макет посадочной платформы был поднят на высоту 29 км с помощью стратостата. Макет совершил мягкую посадку, однако после приземления были зафиксированы повреждения парашютов.

«Последнее испытание стало большим шагом вперёд, но это ещё не тот идеальный результат, к которому мы стремимся. Мы используем данные, полученные в ходе испытаний, чтобы усовершенствовать конструкцию и спланировать дальнейшие испытания, продвигаясь к запуску в сентябре 2022 года», — отметил представитель ЕКА Франсуа Спото.

Ранее планировалось, что запуск совместной миссии Роскосмоса и ЕКА «ЭкзоМарс» состоится летом 2020 года. Пуск был перенесён на два года из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и необходимости доработки некоторого оборудования и программного обеспечения.

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