Москва, , 07:39 — REGNUM Запланированный на декабрь 2020 года запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» в интересах британской компании OneWeb станет первым полностью коммерческим пуском с космодрома «Восточный». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Для вывода спутников OneWeb на орбиту будет использоваться ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Роль оператора запуска будет выполнять французская компания Arianespace. В Роскосмосе подчеркнули, что это будет «первый полностью коммерческий пуск и первый запуск французской компании Arianespace для компании OneWeb с космодрома Восточный».

Компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. В настоящее время на околоземной орбите находится 74 спутника OneWeb, после декабрьского запуска состав группировки вырастет до 110 спутников.

Планируется, что общее число спутников в составе группировки будет доведено до 600. Запуски будут производиться с помощью российских ракет носителей с космодромов «Восточный», «Байконур» и «Куру».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября на космодром «Восточный» были доставлены спутники OneWeb для подготовки к запуску.

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