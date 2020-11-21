Москва, , 07:28 — REGNUM Объём производства легковых автомобилей в России в октябре текущего года вырос на 5,4% в годовом исчислении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

По оценкам экспертов Росстата, в октябре 2020 года в России было произведено 147 тысяч легковых автомобилей. В сравнении с октябрём 2019 года этот показатель вырос на 5,4%, в сравнении с сентябрём 2020 года — 3,3%. Производство грузовых автомобилей также выросло — на 3,1% в годовом исчислении и на 15,3% относительно сентября 2020 года.

За первые 10 месяцев 2020 года в России было произведено 995 тысяч легковых автомобилей. Относительно аналогичного периода предыдущего года падение объёмов производства составило около 22,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Минпромторге России заявили, что в 2021 году объём государственной поддержки российской автомобильной промышленности составит 17,5 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Минпромторг России в 2021 году поддержит автопром на 17,5 млрд рублей