Москва, , 15:08 — REGNUM Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал iPhone 12 Pro, назвав его «корявой железкой». Об этом Дуров написал в своем телеграм-канале.

По его словам, модель выглядит «как громоздкий вариант iPhone 5, только тут еще и уродливый набор камер, которые выпирают на разных высотах». Дуров назвал последнюю модель iPhone «устаревшей».

"Спустя девять лет после смерти Стива Джобса компания использует технологии и репутацию, которые создавал он, не добавляя каких-то значимых инноваций», — написал он.

Дуров отметил, что с начала этого года продажи iPhone упали на 21%, если такая тенденция сохранится, то доля iPhone на мировом рынке через 7−10 лет будет ничтожной.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября американская корпорация Apple представила новую модель смартфона iPhone. Одной из главных особенностей iPhone 12, как и ожидалось, стала поддержка беспроводных сетей 5G. Как заявлено, обновлённый iPhone — на 11% тоньше и на 15% легче предыдущих моделей. Гаджеты будут доступны в пяти цветах — чёрном, белом, красном, зелёном и синем.

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