Москва, , 11:31 — REGNUM В России дан старт строительству новой серии судов — танкеров-газовозов сжиженного природного газа (СПГ) ледового класса ARC 7. Об этом ИА REGNUM 20 ноября сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Торжественная церемония состоялась в блоке корпусных производств судостроительного комплекса «Звезда». Здесь приступили к резке стали для головного судна новой серии.

«Первая деталь была вырезана на высокотехнологичном плазменном станке в присутствии представителей судоверфи, заказчика и российского морского регистра судоходства», — уточнили в компании.

Отмечается, что в России суда-газовозы строятся впервые. На протяжении долгих лет они заказывались исключительно за рубежом.

Танкеры-газовозы СПГ ледового класса ARC 7 предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в суровых климатических условиях. Конструкция судна позволяет самостоятельно преодолевать лёд толщиной более двух метров.

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Известно, что танкеры-газовозы будут строиться в интересах ПАО «Новатэк» для проекта «Арктик СПГ-2». Финансирование на строительство новых судов предоставит ВЭБ.РФ. Всего предполагается строительство 15 арктических судов-газовозов, предназначенных для транспортировки сжиженного газа в сложных ледовых условиях Северного морского пути.