Токио, , 10:04 — REGNUM В ближайшие несколько лет на Международную космическую станцию в длительными миссиями могут отправиться двое японских астронавтов. Об этом сегодня, 20 ноября, на пресс-конференции сообщил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда, передаёт Kyodo News.

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Так, по его словам, 57-летний Коити Ваката начнёт своё пребывание на МКС ориентировочно в 2022 году, а 56-летний Сатоши Фурукава — в 2023 году.

Отмечается, что для Вакаты, совершившего свой первый полёт на МКС на борту космического челнока NASA в 1996 году, следующая миссия станет пятой, а Фурукава полетит на МКС второй раз. Первый его полёт на борту российского космического корабля «Союз» состоялся в 2011 году.

Напомним, 17 ноября 55-летний Соити Ногучи и трое американских астронавтов отправились на МКС на борту космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года на Международную космическую станцию на борту космического корабля, разработанного американской частной компанией SpaceX, отправится 51-летний японский космонавт Акихико Хосидэ. Он возьмёт на себя командование МКС. Для Хосидэ это будет третье длительное пребывание на МКС. Последнее было в 2012 году.