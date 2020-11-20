Пекин, , 07:25 — REGNUM Организаторы Всемирной интернет-конференции представили инициативу совместного строительства сообщества единого будущего в киберпространстве, а также призвали улучшать цифровые инновации и ускорять строительство глобальной информационной инфраструктуры, сообщает агентство Синьхуа.

Эпидемия нового коронавируса еще раз показала важность принятия подобного коллективного подхода к киберпространству, говорится в документе, представленном организаторами. В частности, говорится в нем, необходимо придерживаться принципам солидарности, равенства и справедливости во имя общих выгод.

Усилия должны быть направлены на проведение сотрудничества и диалога на глобальном, региональном, двустороннем и многостороннем уровнях в целях укрепления взаимного доверия между странами в киберпространстве, говорится в документе.

Другие предложения включают увеличение поддержки и помощи, направляемой уязвимым группам в этой области, чтобы помочь им развить цифровые навыки, а также устранение барьеров в доступе к рынкам для облегчения трансграничной торговли.

Всемирная интернет-конференция пройдет в городе Учжэне провинции Чжэцзяна на востоке Китая с 23 по 24 ноября. Ее темой станет «Цифровые возможности для создания лучшего будущего: совместно создаем сообщество единого будущего в киберпространстве»