Красноярск, , 06:15 — REGNUM В истребительный авиационный полк Центрального военного округа (ЦВО) Вооружённых Сил России, дислоцированный в Красноярском крае, поступили три модернизированных сверхзвуковых высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ЦВО Минобороны РФ.

Самолёты МиГ-31БМ, которые прошли комплексный ремонт и модернизацию на авиастроительном заводе в Нижнем Новгороде, совершили перелёт на расстояние около 4000 километров. Вернувшиеся на аэродром базирования боевые машины в ближайшее время заступит на боевое дежурство по охране воздушного пространства страны.

Модернизация, в ходе которой были обновлены авионика, навигационное оборудование, радиоэлектронные системы и значительно улучшены тактические характеристики, существенно повысила боевые возможности перехватчиков крупнейшего в Сибири авиасоединения.

Напомним, что МиГ-31 предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях. В 2028 году легендарную машину планируется заменить на новый истребитель шестого поколения МиГ-41.

Как сообщало ИА REGNUM, российский истребитель МиГ-31 осуществил перехват и сопровождение самолёта-разведчика RC-135 ВВС США над Беринговым морем.

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