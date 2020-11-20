Тегеран, 20 ноября 2020, 09:27 — REGNUM 19 ноября в ходе церемонии военный корабль-авианосец «Шахид Рудаки» присоединился к военно-морскому флоту иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
На церемонии присутствовала группа иранских гражданских и военных чиновников, включая командующего КСИР генерал-майора Хосейна Салами.
Многофункциональное судно способно обеспечить материально-техническое обеспечение перевозимых на его борту истребителей, самолетов, беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов и радаров.
Длина и ширина 400-тонного военного корабля «Шахид Рудаки» составляет 150 и 22 метра соответственно. Корабль-авианосец оснащен трехмерными радарами, ракетами класса «земля-земля» и «земля-воздух».
«Шахид Рудаки» способен перевозить вертолеты и эксплуатационные суда, все из которых были разработаны и изготовлены отечественными военными конструкторами.