Благовещенск, , 22:55 — REGNUM Космические аппараты британской компании OneWeb доставлены на космодром «Восточный» для предстоящего запуска. Об этом сообщили 19 ноября в госкорпорации Роскосмос.

Как отмечается, аппараты были доставлены в аэропорт Благовещенска транспортным самолётом Ан-124, после чего транспортирована на космодром, где будет осуществляться их подготовка к выведению на орбиту.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и британскими спутниками связи запланирован на декабрь 2020 года. Это будет первый полностью коммерческий запуск с «Восточного» и единственный старт с этого космодрома в текущем году.