Урумчи, Китай, , 04:35 — REGNUM Китай запустил первую группу гигантских радиоантенн, предназначенных для поддержки миссий на Марс и Луну, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

По информации Сианьского центра управления спутниками, после почти двух лет создания, система спутниковых антенн для глубокого космоса была произведена в центре контроля на станции Кашгар в Синьцзяне на северо-западе Китая. Она состоит из четырех антенн диаметром 35 метров, три из которых — вновь построенные. Их возможности приема данных эквивалентны возможностям антенн диаметром 66 метров.

По словам сотрудников центра, система была разработана для повышения дальности мониторинга и чувствительности приема данных для проектов освоения дальнего космоса. Они будут использоваться для слежения за марсианским зондом «Тяньвэнь-1» и лунным зондом «Чанъэ-4».

Поскольку каждая антенна может работать независимо, система может отслеживать и контролировать один или несколько космических аппаратов на протяжении сотен миллионов километров одновременно, заявил руководитель Кашгарской станции Ли Сиху.

Китай планирует запустить ракету «Чанчжэн-5 Y5» с лунным зондом «Чанъэ-5» в конце этого месяца. Центр готовится к проведению мониторинга миссии.