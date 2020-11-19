Сараево, , 03:20 — REGNUM Совместные военные учения вооруженных сил Боснии и Герцеговины и вооруженных сил Соединенных Штатов под названием «Двусторонние учения» стартовали 18 ноября на полигонах Гламоч и Маньяча в Боснии и Герцеговине.

Целью этих учений является улучшение партнерского сотрудничества с США и партнерами по НАТО, а также развитие оперативной совместимости и возможностей ВС Боснии и Герцеговины, объявили в министерстве обороны страны.

Полевая практика осуществляется на полигоне Гламоч при компьютерной координации с центром боевого моделирования Маньяча и привлечении специалистов наведения и управления воздушной поддержкой.

Тесную воздушную поддержку войскам на земле обеспечивают два самолёта F-16 из авиабазы Авиано, в Италии, которые, вместо боеприпасов, используют лазерную блокировку целей и имитацию перехвата, в то время как вертолет UH-1H был развернут для медицинской эвакуации воздушным путем.