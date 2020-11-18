Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) разрешило корпорации Boeing вернуть в эксплуатацию авиалайнеры Boeing 737 MAX, сообщает 18 ноября официальный сайт FAA.

Напомним, эксплуатацию самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибло почти 400 человек.

FAA потребовало от Boeing внести целый ряд изменений в программное обеспечение и бортовое оборудование самолетов 737 MAX для устранения дефектов, повлекших две авиакатастрофы, а также исправления ряда других проблем, выявленных в ходе масштабной проверки всей конструкции этих самолетов.

Стоит отметить, что пока только авиакомпания American Airlines внесла авиалайнеры Boeing 737 MAX в ближайший график воздушных рейсов. Первый авиарейс назначен на 29 декабря, по маршруту Майами — Нью-Йорк. Остальные авиакомпании США намерены вернуть эти самолеты в эксплуатацию в течение первой четверти 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в составе авиапарка американских воздушных линий всего 72 самолета Boeing 737 MAX, авиакомпаний других стран мира используют 315 таких самолетов. Около 450 авиалайнеров этого типа были произведены корпорацией Boeing, но не поставлены клиентам из-за приостановки их эксплуатации.

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