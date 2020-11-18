Рязань, , 16:09 — REGNUM Образовательный проект в сфере информационных технологий «IT-Лекторий Банка России» запустили в Рязани. Это первый подобный проект и для банка, и для субъекта России, сообщили 18 ноября в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие прошло в онлайн-формате. В Рязанской области активно развивают современные цифровые технологии: создаётся единая информационная площадка для потенциальных инвесторов, проводятся исследования уровня восприимчивости населения к легальной и нелегальной деятельности на финансовом рынке, подготовлено свыше тысячи волонтёров финансового просвещения, на Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности регион занял первое место по числу успешно сдавших испытание (всего участвовали 15,5 тысячи рязанцев).

«В регионе работает портал обращений граждан «Наш дом Рязань», система «Безопасный регион», единая централизованная бухгалтерия, онлайн школьные дневники. Это лишь часть тех «цифровых» решений, которые мы активно развиваем. Уверен, что реализация нового проекта «IT-лекторий» позволит нам сделать значительный шаг для дальнейшей цифровизации региона, будет способствовать реализации задач, поставленных президентом России, в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика», — подчеркнул на открытии лектория губернатор Николай Любимов.

Центробанк запускает проект впервые в России. Лекторий нацелен на специалистов IT-сферы и студентов профильных вузов. Цикл лекций и мастер-классов продлится пять месяцев.

«Рязанская область выбрана для запуска такого проекта не случайно. Регион является одним из лидеров в IT-индустрии, у вас сильные студенты и выпускники профильных вузов. Команда регионального Отделения Центробанка крепкая и профессиональная. Мы расположили несколько IT-хабов в Рязани и очень довольны тем сервисом, который коллеги обеспечивают, теми продуктами, которые создаются. Мы активно инвестируем в технологии, инновации, в подготовку персонала», — отметил заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский.

Первая лекция проекта была посвящена финансовым технологиям.