Москва, , 08:29 — REGNUM В 2021 году британская компания OneWeb планирует от восьми до десяти запусков своих спутников. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе «Главкосмоса» со ссылкой на партнёров компании из французской Arianespace .

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«В следующем году компания OneWeb планирует восемь-десять запусков с использованием трёх космодромов», — приводит РАИ Новости слова представителя пресс-службы «Главкосмоса».

Планируется, что старты в первом полугодии будут осуществляться с космодрома «Восточный», во второй половине года — космодромов «Байконур» и «Куру» во Французской Гвиане.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой декаде ноября стало известно, что специалисты компаний Arianespace и OneWeb завершили операции по сборке пакета спутников группировки OneWeb для следующего запуска. Всего в пакет вошло 36 спутников. Они будут отправлены на российский космодром «Восточный» для подготовки к запуску. Как уточнили в компании Arianespace, следующий пуск ракеты-носителя «Союз» с 36 спутниками OneWeb запланирован на декабрь 2020 года.

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Добавим, что британская компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. В настоящее время на околоземной орбите находится 74 спутника OneWeb. Планируется, что общий состав группировки будет доведён до 600 аппаратов.

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