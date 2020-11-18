Токио, , 04:51 — REGNUM В закрытом докладе частной компании для оборонного ведомства Японии отмечается техническая возможность размещения на море радаров, входящих в комплекс ПРО Aegis Ashore, от размещения которых на суше Япония ранее отказалась. Об этом 18 ноября сообщает газета Asahi.

Издание отмечает, что итоговая версия закрытого доклада о ПРО будет подготовлена для министерства обороны Японии к апрелю 2021 года.

Напомним, что в настоящее время министерство обороны Японии изучает лишь два варианта океанского размещения радаров и ракетных установок ПРО Aegis. Для этого предполагается строительство новых кораблей ВМС Японии или использование специально построенных для этих целей коммерческих судов.

Как сообщало ИА REGNUM, оборонное ведомство Японии получило от частной компании закрытый доклад с технической оценкой вариантов систем противоракетной обороны (ПРО), альтернативных американским комплексам Aegis Ashore, от размещения которых на суше Япония ранее отказалась.

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