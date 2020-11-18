Хэфэй, Китай, , 04:07 — REGNUM Рабочие в столице восточно-китайской провинции Аньхой городе Хэфэе, недавно завершили операцию по проводке кабелей линий электропередач 1100 киловольт постоянного тока, находящихся под напряжением, сообщает агентство Синьхуа.

Операция была осуществлена после того, как сотрудники государственной электросети обнаружили два опасных дефекта на одной из опор вдоль линии электропередач Чанцзи — Гуцюань.

Вертолет первым делом доставил на вершину башни сотрудников для изучения обстановки. После этого рабочие по эксплуатации электрических кабалей были доставлены в назначенное место на вертолетной подвесной корзине. Операция длилась около часа.

Осуществление подобного рода операций с использованием вертолета и корзины является действующим методом, который применяется несколькими странами для обслуживания и ремонта главных энергосетей.

Линия электропередачи Чанцзи — Гуцюань, соединяющая Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая с провинцией Аньхой, была введена в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Он лидирует в мире по уровню напряжения, пропускной способности и дальности передачи.