Афины , , 23:25 — REGNUM Министерство национальной обороны Греции направило в Вашингтон официальный запрос на покупку американских истребителей пятого поколения F-35, сообщает 17 ноября ресурс Protothema.gr.

По утверждению портала, Афины надеются купить от 18 до 24 истребителей F-35, причём согласны купить даже бывшие в употреблении самолёты.

Отмечено, что Греция хотела бы получить первые такие истребители уже в 2021 году. По некоторым данным, Афины надеются, что покупку F-35 для греческих ВВС в какой-то части профинансирует Евросоюз.

Срочность запроса объясняется желанием Афин достичь паритета с ВВС Турции. Напомним, ранее Греция заявила о намерении приобрести 18 французских истребителей «Рафаль». Всего греческие ВВС получат шесть новых и 12 б/у самолетов этого типа.

Читайте ранее в этом сюжете: В США назвали «устрашающим» вооружение российских бомбардировщиков