Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Мобильные процессоры Intel и AMD, «уничтожили» процессор Apple M1 в тесте Cinebench R23. Об этом 17 ноября сообщил портал Wccftech.

В сеть «утекли» скриншоты с результатами этого теста. Издание отмечает, что M1 показал в нём себя совершенно не так, как хотела показать в своих заявлениях Apple. Этот процессор набрал в одноядерном тесте 1498 баллов, в то время как те же процессоры Intel Core i7 1185G7 и i7 1165G7 набрали 1504 и 1538 баллов соответственно. Процессор AMD Ryzen 9 4900H получил 1284 баллов.

В многоядерных тестах картина резко изменилась. M1 удалось набрать в Cinebench R23 Multicore 7508 баллов и он оказался лишь на седьмом месте, уступив AMD Ryzen 7 Pro 4750U (8008 баллов). Первые шесть пунктов заняли процессоры AMD, причем Ryzen 9 4900H набрал 11 061 балл.

При этом издание отмечает, что через несколько месяцев появится 8-ядерный вариант Intel TGL (10nm), который, как ожидается, займет какое-то из первых мест в рейтинге.

Напомним, Apple представила свой первый процессор Apple M1 10 ноября 2020 года. Ранее компания устанавливала в свои устройства процессоры Intel, однако в какой-то момент решила запустить собственное производство.

Читайте ранее в этом сюжете: Утечка: AMD Radeon RX 6800 XT обошла Nvidia RTX 3090 в 4K-тесте