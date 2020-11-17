Киев, , 15:09 — REGNUM Украинское конструкторское бюро «Луч» разрабатывает беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сокол-300». Об этом сообщило 17 ноября издание «Донбасс.Реалии» (СМИ-иностранный агент).

Сообщается, что на разработку БПЛА будет потрачено 150 млн гривен или свыше $5,3 млн. Стоимость одного аппарата составит 40−45 млн гривен или примерно $1,4−1,6 млн. Работы над беспилотником ведутся уже полтора года, а испытания готового изделия могут начаться уже через год.

По данным журналистов издания, БПЛА сможет не только проводить разведку, но и нести 8−10 кг груза, то есть наносить удары по легкобронированным целям.

Напомним, ранее на Украине начались государственные испытания беспилотного летательного аппарата-разведчика «Лелека-100».

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине начались госиспытания беспилотного разведчика «Лелека-100»