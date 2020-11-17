Москва, , 14:06 — REGNUM Запуск первого спутника «Арктика-М» намечен государственной корпорацией Роскосмос на февраль 2021 года. Об этом 17 ноября сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«(Запуск спутника) «Арктика-М» мы планируем на февраль месяц, «Метеор» — третий квартал», — сказал он.

Также глава Роскосмоса рассказал, что госкорпорация договорилась с Росгидрометом провести анализ возможности того, чтобы выводимые на орбиту в 2021 году спутники «Арктика-М» «не стали одиночками».

«Сдвижка большая произошла по выведению аппаратов, в основном, коммерческих заказов. Вот сейчас мы начинаем с декабря «стрелять». Но основная нагрузка на 2021 год», — уточнил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подготовку к пуску ракеты-носителя «Союз-2», на борту которой находится блок космических аппаратов, проверил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.