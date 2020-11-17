Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, , 13:08 — REGNUM Подготовку к пуску ракеты-носителя «Союз-2», на борту которой находится блок космических аппаратов, проверил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2» с выводом на орбиту блока космических аппаратов состоится 24 ноября, в настоящее время боевой расчет Минобороны России завершает технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс», — доложил министру обороны РФ в ходе проверки главком Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин.

Также ранее стало известно, что в ходе данного пуска на орбиту будут выведены три спутника системы связи «Гонец-М», которая является российской низкоорбитальной системой подвижной спутниковой связи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авария ракеты носителя Vega при пуске с французского космодрома Куру могла произойти в результате отказа произведенного на Украине двигателя.