История вопроса

В период с 1957 по 1975 годы СССР и США соперничали по освоению космоса. За этот период СССР осуществил первый в мире запуск космического спутника, первый в мире выход человека в открытый космос, первую в мире мягкую посадку на Луну. Первая женщина космонавт тоже была из СССР.



США оказались первыми на Луне. Это произошло 20 июля 1969 года.



После распада СССР Россия стала сдавать позиции в космической индустрии. В 2016 году была введена Федеральная космическая программа, которая к 2025 году, призвана улучшить текущие положение дел.



В настоящее время в космической отрасли укрепляет позиции Китай, в период с 1990 по 2012 год Китай вывел 43 спутника на орбиту, а с 2010 года производит большее количество космических запусков, чем США, уступая только России.

