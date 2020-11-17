Вашингтон, 17 ноября 2020, 11:28 — REGNUM Экипаж миссии Crew-1 взял с собой на VRC игрушечного Малыша Йоду — персонажа сериала «Мандалорец», сообщает The Verge.
https://twitter.com/Commercial_Crew/status/1328583868367122432
Издание отметило, что американское аэрокосмическое агентство (NASA) показало запись, на которой член экипажа Соити Ногути перешел на МКС с плюшевым Малышом Йодой.
Издание сообщает, что игрушка выполняла роль индикатора невесомости.
Как сообщало ИА REGNUM, стартовавший с космодрома на мысе Канаверал, успешно пристыковался к МКС в 7:21 мск. В состав экипажа входят американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.
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