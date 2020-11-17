Гвиана, Франция, , 08:08 — REGNUM Французская ракета Vega, стартовавшая с космодрома Куру, отклонилась от траектории и не завершила миссию, сообщается на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.

Отмечается, что отклонение траектории было зафиксировано спустя восемь минут после взлёта. В настоящий момент проводится анализ телеметрических данных для определения причины сбоя.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября с космодрома Куру во французском департаменте Гвиана успешно состоялся запуск ракеты Vega с 53 микроспутниками на борту, ранее несколько раз отложенный из-за неблагоприятных погодных условий. Через 2 часа после старта полета Vega вывела на орбиту все 53 спутника.

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