Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станицей. Об этом компания сообщает в своем Twitter.

«Стыковка подтверждена — Crew Dragon прибыл на МКС», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблём Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. В рамках миссии Crew-1 к МКС отправились американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер и японец Соити Ногути.

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