Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту 16 ноября приступил к сближению с Международной космической станцией (МКС). Прямую трансляцию ведёт на своём сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«Crew Dragon сближается со станцией, они находятся в прямой видимости друг от друга через день после запуска… с космодрома НАСА», — говорится в сообщении NASA.

Стыковка американского корабля с МКС запланирована на 07:00 мск 17 ноября.

Напомним, что в состав экипажа корабля Crew-1 вошли американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. Для США это первый рабочий пилотируемый полёт после завершения в 2011 году программы Space Shuttle. Ожидается, что астронавты пробудут на МКС около шести месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблём Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

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