Пекин, , 05:10 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1», направляющаяся к Марсу, проделала путь длиной более 300 млн километров, сообщает 17 ноября агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Космический аппарат запустили 23 июля 2020 года. К 17 ноября он пролетел в космосе 116 дней и в сейчас находится в 63,8 млн км от Земли. По сообщению CNSA, все его системы работают в штатном режиме.

За время полёта марсианский зонд выполнил три орбитальных коррекции и манёвр в дальнем космосе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Тяньвэнь-1» является первым китайским космическим аппаратом, отправленным к Марсу. Ожидается, что станция выйдет на орбиту вокруг красной планеты в феврале 2021 года.

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