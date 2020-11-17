Пекин, , 04:57 — REGNUM Китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1» пролетел более 300 млн км по направлению к красной планете, сообщает 17 ноября агентство Синьхуа.

По данным Китайской национальной космической администрации, зонд преодолел указанную отметку ранним утром 17 ноября по Пекину. Зонд был запущен 23 июля и находится в полете к Марсу уже 116 дней.

В настоящее время зонд находится в 63,8 млн км от Земли, а все его системы функционируют в штатном режиме. Зонд за время полета осуществил три коррекции орбиты, а также маневр в глубоком космосе.