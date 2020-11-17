Афины , , 03:31 — REGNUM Запрос о приобретении у США партии истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 отправили власти Греции, сообщает газета Proto Thema со ссылкой на греческое министерство обороны.

Афины намерены купить от 18 до 24 таких самолетов. Письмо было направлено в Вашингтон еще 6 ноября. Греческие военное ведомство попросило американскую сторону совершить поставки первый самолетов в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября стало известно, что Пентагон отложил запуск серийного производства истребителей F-35 в связи с задержкой с проведением испытаний.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон отложил запуск производства истребителей F-35