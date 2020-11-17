Пекин, , 02:57 — REGNUM Первая фаза специальной тестовой площадки для беспилотных автомобилей получила добро на создание в городском районе Шуньи после того, как ее проект прошел все технические проверки, сообщает агентство Синьхуа.

Церемония заклады тестовой базы, площадь которой составит 80 га, прошла во время Всемирной конференции умных транспортных средств — 2020, которая завершилась 13 ноября в Пекине.

Строительные работы в рамках первой фазы тестового полигона на площади 20 га были завершены. Был построен комплекс развязок и дорог, имитирующих городские и сельские условия, а также была создана виртуальная система симуляции.

Министр промышленности и информационных технологий Сяо Яцин заявил во время конференции, что умные транспортные средства имеют стратегическую важность для трансформации и совершенствования китайской автомобильной промышленности.

Министерство будет продвигать инновации и улучшать политический климат для высококачественного развития отрасли, добавил Сяо. Всего в Шуньи планируется построить 200 кв. км демонстрационной зоны для умных транспортных средств, заявил партийный лидер Шуньи Гао Пэн.

В настоящее время в Пекине действует три закрытые тестовые площадки для беспилотных автомобилей, из которых две расположены в районах Ичжуан и Хайдянь.