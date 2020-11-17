Санкт-Петербург, , 01:19 — REGNUM Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил приёмный акт государственных испытаний малого ракетного корабля (МРК) проекта 22 800 «Одинцово» — первого в ВМФ России надводного корабля, оснащённого зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М». Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подписание приёмного акта состоялось в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге.

«Испытания морского варианта комплекса завершены. Экипаж корабля и судостроители обеспечили успешное проведение ходовых и государственных испытаний МРК «Одинцово», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что в последней декаде ноября на МРК будет проведена торжественная церемония поднятия Андреевского флага, и «Одинцово» будет принят в состав ВМФ.

Напомним, что главным ударным вооружением малых ракетных кораблей проекта 22 800 «Каракурт» являются крылатые ракеты «Калибр-НК». Пусковые установки этих ракет также пригодны для использования гиперзвуковых ракет «Циркон».

Как сообщало ИА REGNUM, по программе оснащения Балтийского флота кораблями новых поколений запланирована передача в его состав серии из шести малых ракетных кораблей проекта 22 800 «Каракурт». Четыре из них будут нести на своём борту морской вариант комплекса «Панцирь».

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