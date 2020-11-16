Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Агентство перспективных военных разработок (DARPA) военного ведомства США подписало пять контрактов на создание систем искусственного интеллекта, сообщает 16 ноября «Популярная механика» со ссылкой на американские СМИ.

Контракты на разработку системы искусственного интеллекта подписаны с компаниями Boeing, EpiSci, Heron Systems, physicsAI и Технологическим институтом Джорджии.

Речь идет о создании системы искусственного интеллекта для беспилотных истребителей в рамках программы Air Combat Evolution (АСЕ).

В результате должна быть создана система искусственного интеллекта, способная брать на себя управление боевым самолётом и ведение манёвренного ближнего воздушного боя.

Одним из главных требований к системе является обучаемость и способность осваивать программу подготовки, сходную с программой обучения живых лётчиков.

Конечной целью программы ACE заявлено создание системы искусственного интеллекта боевых беспилотных летательных аппаратов, которые будут сопровождать пилотируемые истребители.

Программу ACE предполагается реализовать в три этапа: сначала испытать в симуляторе, а затем установить на небольшие беспилотники и проводить тестирование в воздухе.

После этого системы искусственного интеллекта должны пройти испытания на самолётах, имитирующих истребители. Последний этап испытаний планируется завершить в 2023 году.

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