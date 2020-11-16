Вашингтон, , 23:41 — REGNUM Российский основной боевой танк Т-90 не только является одним из самых универсальных и мощных танков, но и продолжает оставаться чрезвычайно успешным экспортным товаром, сообщает американское издание The National Interest.

По мнению авторов издания, «экспортный хит» российского ВПК имеет в своей основе сочетание проверенных временем технических решений, трехуровневой системой защиты и отличного вооружения.

«Т-90 оснащен универсальным вооружением, возглавляемым стандартной 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М, использующей несколько различных типов боеприпасов, как противотанковых, так и осколочно-фугасных», — отмечено в материале издания.

Кроме того, российский основной боевой танк вооружен управляемыми противотанковыми ракетами и оборудован усовершенствованной системой управления огнем, позволяющей точно поражать цели ночью и в движении на большой скорости.

При этом, отмечают авторы издания, на новые модификации Т-90М и Т-90МС устанавливается еще более передовое оружие, мощный двигатель и улучшенная система управления огнем «Калина».

"Т-90 и множество его вариантов спустя более чем 30 лет после появления на свет являются мощным напоминанием, чего можно достичь на основе практичной и рентабельной конструкции», — заключает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, российский основной боевой танк Т-90 удерживает лидирующее место на мировом рынке вооружений с 2016 года, заняв его по результатам боевого применения в военной операции в Сирии.

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