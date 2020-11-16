Вашингтон, , 23:19 — REGNUM В сеть выложили информацию о результатах тестов видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT. Об этом 16 ноября сообщил портал VideocardZ.

Она была опубликована в базе данных Ashes of the Singularity. Примечательным является то, что в тесте Crazy_4K RX 6800 XT получила 9200 пунктов, а Nvidia RTX 3090 — 8700 пунктов. При этом в тесте Crazy_1080p видеокарта Nvidia обошла конкурента на 300 пунктов (10 100 пунктов у RX 6800 XT и 10 400 у RTX 3090).

Издание отметило, что, таким образом, это указывает на истинную производительность видеокарт, поскольку при разрешении 4K и выше нагрузка на центральный процессор снижается, а чем ниже разрешение, тем больше видна разница в производительности графических процессоров.

Напомним, AMD выпустит в продажу видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT 8 декабря 2020 года. Ожидается, что в США рекомендованная розничная цена устройства составит $999.

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