Москва, , 17:14 — REGNUM В третьем квартале текущего года на российском рынке смартфонов наблюдается скачок продаж моделей, цена которых колеблется в пределах от 26 тыс. до 60 тыс. рублей, сообщает 16 ноября «Телеспутник».

В частности, в 2020 году продано 3,9 млн штук таких смартфонов, в то время как в 2019 году российские потребители купили порядка двух млн таких гаджетов.

Стоит отметить, что резкий рост продаж «дорогих» смартфонов произошел на фоне общего увеличения рынка не более чем на 21%.

По данным Аналитического центра GS Group, объём продаж смартфонов за последний год вырос до 9 млн штук, то есть на 21%.

По мнению ряда экспертов, основной причиной такого явления стала потребность в более производительных моделях смартфонов, продиктованная увеличивающейся цифровизацией экономики.

Кроме того, оказали своё влияние дистанционные формы работы и обучения, обусловленные пандемией коронавируса.

Ещё одной причиной падения спроса на дешевые модели мобильных телефонов считается временный отток из России мигрантов, составлявших значительную часть покупателей дешевого сегмента.

Лидирующая четверка производителей смартфонов, которую составляют Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple, претерпела небольшие изменения. Samsung вновь вышел на первое место, обогнав Huawei, при этом Xiaomi сократила своё отставание от этих двух лидеров. В сумме эти четыре производителя занимают 86% рынка смартфонов, их продажи за девять месяцев 2020 года превышают 22,1 млн штук. Если брать все ценовые группы рынка целиком, то доля лидеров на данный момент составит 70%.

Интерес к кнопочным мобильникам ежегодно падает, кнопочный телефон становится запасным устройством. В среднем продажи мобильных телефонов ценой до двух тыс. рублей составляли более 20% рынка, а во 2-м и 3-м кварталах 2020 года их доля снизилась до 15%.

Оборот российского рынка смартфонов за отчетный период составил 603 млрд рублей (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС). Таким образом, затраты покупателей выросли на 17%. Правда, этот рост обманчив, он стал возможен из-за падения курса рубля, сами закупочные цены выросли только на 8% (в этой цифре сидят и инфляция, и изменение структуры рынка в сторону дорогих моделей). По итогам года оборот рынка смартфонов и мобильных телефонов может достичь отметки 900 млрд рублей.

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