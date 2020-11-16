Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Космическое агентство США и Роскосмос обсуждают возможность полётов американских астронавтов на МКС на «Союзах» в обмен на полёты российских космонавтов на американских космических кораблях. Об этом сообщает портал Spaceflightnow.

Отмечается, что соответствующий проект соглашения отправлен NASA на утверждение в Госдеп. После этого, как ожидается, соглашение рассмотрит российская сторона.

«После этого всегда будет действовать положение, согласно которому на каждом рейсе будет представитель другого сегмента», — цитирует портал слова главы директората пилотируемых полетов NASA Кэти Лудерс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что сотрудничество в сфере космоса не будет политизировано.

Он отметил, что космонавты России и США сотрудничают на станции на протяжении многих лет, преследуя интересы не только своих стран, но и всего человечества. Дипломат подчеркнул, что сотрудничество в сфере космоса поможет найти решения многих глобальных проблем.

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