Таллахасси, США, , 04:07 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Прямую трансляцию запуска ведёт на своём сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Старт был дан в 03:27 мск 16 ноября (19:27 15 ноября по времени Восточного побережья США). Космический корабль доставит на МКС четверых астронавтов. В состав экипажа корабля вошли американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Отмечается, что это первый регулярный рейс космического корабля Crew Dragon на МКС, а для США это первый рабочий пилотируемый полёт после завершения в 2011 году программы Space Shuttle. Ожидается, что астронавты пробудут на МКС около шести месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о провале третьих подряд статических огневых испытаний прототипа ракеты американской космической корпорации SpaceX Starship SN8.

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