Москва, , 15:09 — REGNUM Второй испытательный запуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» назначен на 28 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, испытательный запуск будет проводиться с 35-ой площадки космодрома «Плесецк». Ожидается, что ракета будет выведена на стартовый комплекс 17 ноября. Ранее в Роскосмосе заявляли, что этот испытательный запуск состоится до конца 2020 года.

В семейство ракет «Ангара» входит несколько носителей различной грузоподъёмности. Всего было проведено два испытательных запуска этих ракет-носителей: в апреле 2014 года с «Плесецка» была запущена лёгкая «Ангара-1.2ПП», а в декабре того же года — тяжёлая «Ангара-А5».

Планируется, что ракеты тяжёлого класса «Ангара-А5» будут использоваться вместо советских носителей «Протон». Для проведения регулярных запусков «Ангары» ведётся создание стартовой площадки на «Восточном» в рамках второй очереди строительства космодрома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин заявил, что лётные испытания ракет семейства «Ангара» предусматривают проведение шести пусков носителя в тяжёлой модификации.

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