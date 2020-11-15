Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) будет трудно добиться высадки астронавтов на Луне в 2024 году, предусмотренной программой «Артемида». Об этом свидетельствует отчёт Управления генерального инспектора NASA, опубликованный на сайте организации.

Луна Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Программа по освоению Луны «Артемида» была разработана NASA по поручению президента США Дональда Трампа в 2019 году. Программа состоит из нескольких этапов, одним из которых является высадка астронавтов на Луне в 2024 году. Планируется, что пилотируемые полёты будут проводиться с помощью ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля «Орион».

В новом отчёте NASA говорится, что агентство столкнулось с рядом трудностей при реализации этой программы. Планировалось, что первый испытательный запуск ракеты SLS с кораблём «Орион» состоится в 2020 году, однако позже его перенесли на конец 2021 года. Отмечается, что пандемия новой коронавирусной инфекции привела к дополнительным проблемам, задержав ключевые испытания элементов SLS и «Орион».

Подчёркивается, что работы по этим проектам требуют дополнительно финансирования, в том числе из-за смещения графика. Ещё одной проблемой является неопределённая судьба проекта окололунной станции Gateway. Первоначально планировалось, что она станет частью программы «Артемида», однако этот проект не будет реализован к 2024 году.

«Учитывая многочисленные проблемы, описанные выше, мы считаем, что NASA будет сложно высадить астронавтов на Луне к концу 2024 года», — подытожили в Управлении генерального инспектора NASA.

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